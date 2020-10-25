Gaziantep FK, yeni sezonun ilk galibiyetini Konyaspor karşısında aldı

Gaziantep FK son 5 yıldaki en kötü sezon lig başlangıcını yapmıştı. Ligin 6. haftasında ağırladığı Konyaspor’u Muhammet Demir’in 76. dakikada buluğu golle 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı. Gaziantep temsilcisi oynadığı son 5 maçta 4 beraberlik, 1 galibiyet alarak ligdeki yenilmezliğini sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar, ligin 2. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1, 3. hafta deplasmanda Göztepe’ye karşı Alexandru Maxim’in son dakikalarda bulduğu golle 2-2, 4. haftada evinde Trabzonspor’a ise 90+3’te yine Maxim’in bulduğu golle 1-1 ligin 5. haftasında ise Antalyaspor deplasmanında 9 kişi kaldığı karşılaşmada 1-1 berabere kaldı.
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, devre arasında bir forvet daha transfer edeceklerini söylemişti. Başkanın gönlündeki ismi Cenk Tosun olduğu ortaya çıktı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında da tecrübeli golcüyü kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar bu kez işi bitirmek istiyor.
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