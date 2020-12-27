Gaziantep FK sahasında Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti

Süper Lig’de sezonun flaş takımlarından Gaziantep FK, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 3-1’le geçerek üst üste 4. galibiyetini aldı ve puanını 27’ye çıkararak maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.
İLK 11’LER
Gaziantep FK: Günay, Tosca, Kana Biyik, Djilobodji, Olkowski, Güray Vural, Vetrih, Maxim, Mirallas, Dicko, Muhammet
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih Uçan, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar
GAZİANTEP FK 3-1 ALANYASPOR | CANLI
Goller: Dk.9 Dicko, Dk.26 Davidson, Dk.30 Muhammet, Dk.61 Maxim
MAÇTAN DAKİKALAR
Maçta ilk düdük çaldı.
4’ Berkan Kutlu uzak mesafeden vuruşunu yaptı, top auta gitti.
9' Gaziantep FK'nin hızlı atağında orta sahada topu alan Dicko, süratla ceza sahasına girdi. Oyuncunun sağ çaprazdan çektiği şut, kaleci Marafona'nın üzerine gelmesine rağmen ağlarla buluştu. (1-0)
13’ Babacar’ın ceza sahası içinden çektiği şut auta gitti.
16’ Alanyaspor’da soldan içeri çevrilen topa Babacar gelişine vurdu, top üstten auta gitti.
23’ Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Salih Uçan’ın çektiği şut defansın müdahalesiyle engellendi.
26' Sol kanattan ceza sahasına giren Davidson'un penaltı noktası yakınlarından çektiği şut savunmaya ve direğe çarpıp ağlara gitti. (1-1)
29’ Berkan’ın müsait durumdaki şutu Günay’da kaldı.
30' Dicko sol kanattan ortaladı, Mirallas'ın kafayla içeri çevirdiği topta bomboş pozisyonda Muhammet topu ağlara gönderdi. (2-1)
45+1' Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında 3'e 3 pozisyonu Muhammet iyi değerlendiremeyince ev sahibi ekip mutlak bir golden oldu.
Mücadelede ilk yarı Gaziantep FK'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı başladı.
46’ İkinci yarının hemen başında Muhammet Demir, sol kanattan kesilen ortaya altıpastan vurdu kaleci Marafona mutlak golü önledi.
54’ Caulker’ın kafa vuruşunu kaleci Günay rahatlıkla kontrol etti.
61' Mirallas'ın pasında topla buluşan Maxim, ceza sahasına girdiği gibi uzak kale direğine şık bir plaseyle topu ağlara gönderdi. (3-1)
69’ Maxim’in ceza sahası sol çaprazından çekti şut savunmaya çarpıp kornere gitti.
72’ Mustafa Pektemek sol çaprazdan şutunu çekti, kaleci Günay Güvenç topu çıkardı.
73’ Alanyaspor’da Tzavellas’ın kullandığı kornerde vurulan kafayı kaleci Günay çeldi. Direğe çarpan topu Caulker kafayla tamamlamak istedi ancak top bir kez daha direğe çarpıp Günay’da kaldı.
77’ Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Umut Güneş tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.
81’ Berkan Kutlu rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını denedi ancak top savunmadan geri geldi.
85’ Efkan Bekiroğlu tarafından çekilen şutu kaleci kurtardı.
90’ Mustafa Pektemek sağ çaprazdan vuruşunu yaptı, kaleci Günay Güvenç topu çıkarmayı başardı.
Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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