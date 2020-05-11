Gaziantep FK, koronavirüs testinden geçiyor

Türkiye Futbol Federasyonu’nun korona virüs nedeniyle ertelenen liglerin 12 Haziran 2020 tarihinde başlayacağını açıklamasının ardından kulüpler testlerden geçip, antrenmanlara başlamaya devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü de yarın başlayacağı antrenmanlar öncesi bugün kulüp tesislerinde korona virüs testlerine tabi tutulacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Gaziantep Futbol Kulübü Sportif Direktörü Fatih İbradı, "Kulüp doktorumuz Dr. Tarık Baloğlu ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından futbolculara, teknik ekibe ve tüm kulüp personellerimize yönelik Covid-19 testleri yapılacaktır. Karantina da bulunan dört futbolcumuz ve teknik ekibimiz, karantina sürelerinin sonunda testleri yapıldıktan sonra aramıza katılarak çalışmalara başlayacaklardır Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan ’Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ gereği test sonuçlarımızı aldıktan sonra gerekli bilgilendirmeler kamuoyu nezdinde yapılacaktır. Profesyonel Futbol Takımımız, bugün yapılacak Covid-19 testleri tamamlandıktan sonra 12 Mayıs Salı günü takım halinde antrenmanlara başlayacaktır" ifadelerini kullandı.
Sumudica ile futbolcular daha sonra testten geçecek
Geçtiğimiz günlerde özel uçakla Gaziantep’e gelerek KYK Yurdu’nda 14 günlük karantinaya alınan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, yardımcıları ile futbolculardan Günay Güvenç, Diarra, Kana Bıyık ve Maxim ise karantina süreçleri bittikten sonra korona virüs testine tabi tutulacak.
TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı protokole yoğun eleştiriler var. Tavsiye niteliğindeki ‘Futbola Dönüş Protokolü'nün pratikte uygulanabilir olmadığı görüşü hakim. Sağlık ve teknik açısından ‘Futbolun ruhuna aykırı' denilen protokole yönelik eleştirileri madde madde sıraladık.
Ogün Altıparmak, ‘efsane' yılların hüzünlü başlangıcını AKŞAM'a anlattı: “1963 yılında futbol kariyerimde ayağım ikinci kez kırıldı. O haldeyken Fenerbahçe beni transfer etmek istedi. Bu benim için inanılmaz bir olaydı. Ayağı kırıkken transfer edilen ilk futbolcu oldum.”
Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Sol bek arayan Kartal'ın, Galatasaray'dan ayrılacak olan Yuto Nagatomo için düğmeye basacağı kaydedildi. Japon yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Beşiktaş'a 'evet' diyebileceği öğrenildi.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, sezon başında da istediği İrfan Can Kahveci için bir kez daha harekete geçti. Başarılı futbolcuyu, gelecek sezon sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu ikna edecek. Fenerbahçe'nin planı Başakşehir'e para + futbolcu teklifi yapmak.
Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan... Sağ bekte 4 yılda 6 futbolcu denenmesine rağmen kimse Gökhan Gönül'ün yerini dolduramadı. Yönetim yeniden sarı lacivertli formayı giymesine, tecrübeli oyuncu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamaya sıcak bakıyor.
Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Brezilyalı stoper, Sarı-Kırmızılılarla 1 yıllık opsiyonu olmasına rağmen kulüpten izin isteyerek Sarı-Lacivertlilere imza atacak.
3.5 yıldır Mavili formayı başarıyla giyen Joao Pereira'ya yeni takımı belli oldu. Teklifleri değerlendiren Portekizli yıldız İspanyol ekibi Levante ile her konuda anlaşmaya vardı.