Gaziantep FK, Kevin Mirallas'ı transfer ettiğini açıkladı

Kasımpaşa maçında verdiği tepkiyi herkes duydu: Biz bu adamı almıştık

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Kasımpaşa maçını izlerken verdiği tepkiler herkes tarafından çok net şekilde duyuldu. Albayrak'ın Feghouli'ye tepkisi ve Yusuf Erdoğan yorumu ise dikkat çekti.