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  3. Gaziantep FK, Kayserispor'u 3 golle mağlup etti

Gaziantep FK, Kayserispor'u 3 golle mağlup etti

Gaziantep FK, Kayserispor'u 3 golle mağlup etti

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, İstikbal Mobilya Kayserispor'u ikinci yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 15. hafta maçları büyük heyecana sahne olurken, günün ilk karşılaşmasında Gaziantep FK sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Gaziantep FK, evinde Kayserispor'u 3-0 yenerek 4 maçlık kazanamama serisini bozmuş oldu.

Gaziantep ile Kayserispor, Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan ve hakem Özgür Yankaya'nın yönettiği maçı Gaziantep 3-0 kazandı. Ev sahibinin gollerini 67. dakikada Güray Vural, 72. ve 90+3'te Kayode attı.


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