Gaziantep FK çıkışını sürdürdü: 1-0

Süper Lig'in 9. haftasında Denizlispor evinde Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 1-0'lık skorla kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren gol, 26. dakikada Kenan Özer'den geldi.
Bu sonuçla yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran ve son 4 maçta 3. galibiyetini alan Gaziantep FK, puanını 14 yaptı. Denizlispor ise üst üste 3. yenilgisini aldı ve 5 puanla 20. sırada kaldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK evinde Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise Başakşehir deplasmanına konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR | İLK YARI
Karşılaşmanın 25. dakikasında sol kanattan hızlı gelişen Yukatel Denizlispor atağında Sagal'in yaptığı ortada Bergdich'in vuruşundan top yandan dışarı çıktı.
Aynı dakikada kaleci Günay'ın uzun pasıyla topla buluşan Muhammet Demir meşin yuvarlağı Kenan Özer'e aktardı. Topla ceza sahası içine giren Kenan Özer, sol çapraz pozisyonda yaptığı vuruşa topu ağlara gönderdi: 1-0.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR | İKİNCİ YARI
Karşılaşmanın 49. dakikasında Rodallega'nın ceza sahası dışından attığı şutta top auta gitti.
71. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic'in sol çapraz pozisyonda attığı şutta kaleci Günay topu kornere uzaklaştırdı.
88. dakikada Murawski'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Bakalorz'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+4. dakikada Rodallega'nın kafayla indirdiği topla ceza sahasına girmeden buluşan Mesanovic'in şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi.
Karşılaşma Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Erkan Akbulut, Sezgin Çınar
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Aissati, Sagal, Sacko, Rodallega
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık (Dk. 45 Kubilay Aktaş), Djilobodji, Toşca, Kenan Özer, Olkowski, Vetrih, Mirallas, Maxim, Muhammet Demir
Gol: Dk. 25 Kenan Özer (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 44 Kana Bıyık (Gaziantep FK)
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