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aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 16:37
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  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 16:37

Gaziantep FK, Andre Sousa'yı kadrosuna kattığını duyurdu

Gaziantep FK, Andre Sousa'yı kadrosuna kattığını duyurdu

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Gaziantep FK, son olarak Belenenses forması giyen orta saha oyuncusu Andre Sousa ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

“Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Portekiz Ligi takımlarından Belenenses'te forma giyen Andre Sousa ile 1.5 yıllık anlaşmaya varmıştır.

Orta sahanın her bölgesinde forma giyebilen Portekizli futbolcu Andre Sousa'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

ANDRE SOUSA KİMDİR?

9 Temmuz 1990 tarihinde Portekiz'in Lisboa şehrinde dünyaya gelen Sousa, futbola Sporting Lizbon alt yapısında başladı. 1.81 cm boyundaki orta saha oyuncusu, güçlü fiziğinin yanı sıra sert şutları ve ofansif gücüyle de adından söz ettirmeyi başardı. Kariyerinde 260 resmi müsabakaya çıkan başarılı futbolcu, 16 gol atıp 9 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

İstikrarlı performansının yanı sıra, orta sahada çift yönlü olarak başarıyla forma giyebilen Sousa, önümüzdeki 1.5 yıl boyunca kulübümüzün başarısı için ter dökecek.”

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