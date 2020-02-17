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  • Gaziantep FK, 2 penaltı kaçırdığı maçta Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başardı
  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 22:00
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  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 22:00

Gaziantep FK, 2 penaltı kaçırdığı maçta Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başardı

Gaziantep FK, 2 penaltı kaçırdığı maçta Çaykur Rizespor'u mağlup etmeyi başardı

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Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi.

Gaziantep FK karşılaşmayı 2-0 kazandı. Çaykur Rizespor maçı 10 kişi tamamladı. Gaziantep FK'de Muhammet Demir, takımının kazandığı 2 penaltıyı gole çeviremeyerek maça damga vurdu.

MUHAMMET DEMİR'İN KÖTÜ GECESİ

Karşılaşmanın golleri 57. dakikada Andre Sousa ve 90+1'de Djilobodji'den geldi. Gaziantep'te, Muhammet Demir 57. ve 62. dakikalarda 2 penaltıyı gole çeviremedi.

GAziantep FK, bu sonuç ile puanını 30'a çıkararak 9. sırada yer aldı. Çaykur Rizespor ise; 24 puan ile 13. sırada kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK, Göztepe'ye konuk olurken; Çaykur Rizespor ise; sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

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