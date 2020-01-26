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aksam.com.tr
  • 26 Ocak 2020 Pazar 18:11
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  • 26 Ocak 2020 Pazar 18:11

Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko'yu devirdi

Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko'yu devirdi

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Fenerbahçe Beko'yu sahasında konuk eden Gaziantep Basketbol, sahadan 11 sayı farkla galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko'yu 81-70 yendi.

İlk periyotta oyuna hızlı başlayan ev sahibi takım periyodu 19-17 önde tamamladı. İkinci periyotta etkisini arttıran konuk takım soyunma odasına 38-37 önde girdi.

İkinci yarı arka arkaya bulduğu basketlerle öne geçen Gaziantep Basketbol, farkı 12 sayıya yükseltti (60-52). Son periyotta da oyundaki hakimiyetini sürdüren ev sahibi takım, parkeden 81-70 önde ayrıldı.

Salon: Şahinbey

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı

Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 7, Orhan Haciyeva, Crawford 13, Rich 13, Buva 11, Vasiliauskas 2, Jelovac 17, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 3, Can Uğur Öğüt 13

Fenerbahçe Beko: Nunnally 11, Melih Mahmutoğlu 8, Ali Muhammed 16, Ahmet Düverioğlu 4, Lauvergne 14, Westermann 10, Jan Vesely 2, Datome 5

1. Periyot: 19-17

Devre: 37-38

3. Periyot: 60-52

(AA)

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