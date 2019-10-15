Gaziantep Basketbol evinde Peristeri'ye 70-64 yenildi

Karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı. Maçın ilk 3 dakikasıgeride kalırken rakibinin sayı üretmesine izin vermeyen Gaziantep Basketbol,skoru 10-0'a getirdi. Periyodun devam eden dakikalarında da baskılı oyununusürdüren Gaziantep temsilcisi, ilk çeyreği 25-12 önde geçti.

İkinci çeyrekte toparlanmaya çalışan Yunanistan ekibi, farkı azaltsa da Gaziantep Basketbol maçın 15. dakikası geride kalırken 35-23 üstünlüğünü sürdürdü. Ev sahibi ekip, soyunma odasına 42-36 önde girdi.

3. çeyreğe etkili başlayan Peristeri, karşılaşmanın 22. dakikası geride kalırken maçta ilk kez öne geçmeyi başardı: 44-42. Çekişmeli geçen 3.periyodu Yunanistan temsilcisi 56-52 önde tamamladı.

Maçın son periyodun hemen başında Peristeri, dış atışlarla etkili olurken karşılaşmanın son 7 dakikasına girilirken farkı 9'a çıkararak skoru 63-54'e taşıdı. Daha sonra Can Uğur Öğüt'ün asistleri ve Crawford'un sayılarıyla kendine gelen Gaziantep Basketbol, son 4 dakikaya girilirken farkı 2 sayıya kadar eritti: 63-61. Daha sonra rakibinin sayı üretmesine izin vermeyen konuk ekip, müsabakayı 70-64 kazandı.

Gaziantep Basketbol adına 16 sayı üreterek maçın en skorer ismi olan Crawford, takımının mağlubiyetine engel olamadı.

(AA)