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aksam.com.tr
  • 31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:00
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Gazi "Call To Victory"nin

Gazi "Call To Victory"nin

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AKŞAM

At yarışlarında 94. Gazi Koşusu'nu Ayşegül Kurtel'in sahibi olduğu, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı “Call To Victory” adlı safkan 2.30.18'lik derecesiyle kazandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen ve Türk at yarışçılığının derbisi olarak gösterilen 94. Gazi Koşusu’nu Call To Victory isimli at, jokeyi Ahmet Çelik ile kazandı. İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 3 yaşlı safkan 15 İngiliz tayının katılımıyla yapılan yarış, çim pistte 2 bin 400 metre mesafede koşuldu. Yarışı 2.30.18’lik derecesiyle “Call To Victory” adlı safkan ilk sırada bitirdi. Bu önemli koşuda ikinciliği Lord Of Game, üçüncülüğü Kingsman, dördüncülüğü Coach ve beşinciliği Vernazza isimli safkanlar elde etti. Gazi Koşusu, pandemi nedeniyle ilk kez seyircisiz olarak düzenlendi.

2.958.375 TL KAZANDIRDI

Tarihi yarışı ilk sırada tamamlayan 3 yaşlı İngiliz atı Call To Victory sahibine yaklaşık 3 milyon TL kazandırdı. Gazi Koşusu’nda birincilik ikramiyesi 1 milyon 750 bin lira olarak belirlendi. Kazanan safkan sahibi Ayşegül Kurtel, birincilik ikramiyesi ve kaydiye ücretleriyle birlikte toplam 2 milyon 958 bin 375 TL ödülün de sahibi oldu.

KURTEL KUPAYI KALDIRDI

Kazanan safkanın sahibi Ayşegül Kurtel’e kupasını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersoy takdim etti.

AHMET ÇELİK ÜST ÜSTE 6. KEZ 

Jokey Ahmet Çelik üst üste 6. kez Gazi Koşusu’nu kazanarak bir rekora daha imza attı. Yarışı ilk sırada tamamlayan Call To Victory isimli safkanın jokeyi Ahmet Çelik, daha önce 89. Gazi Koşusu’nu “Renk”, 90. Gazi Koşusu’nu “Graystorm”, 91. Gazi Koşusu’nu “Piano Sonata”, 92. Gazi Koşusu’nu “Hep Beraber” ve 93. Gazi Koşusu’nu “The Last Romance” adlı safkanlarla kazanmayı başarmıştı. 

AİLEME ARMAĞAN EDİYORUM

Üst üste 6. kez Gazi zaferini tadan jokey Ahmet Çelik, “Ben klasik Ahmet Çelik değilim. Klasik olduğum zaman kaybetmiş olurum. Bu zaferi çocuklarıma, aileme ve at yarışı emekçilerine armağan ediyorum” ifadelerini kulland

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