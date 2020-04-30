Gattuso iyilikleriyle gündeme gelmeye devam ediyor

Gennaro Gattuso, OFİ Girit'i çalıştırırken, oyuncu ve personel maaşlarını ödedi, Milan'da 5.5 milyon Euro'luk alacağından vazgeçti. İtalyan çalıştırıcı, şimdi de Napoli personelinin 1 aylık ücretini verdi, sonra da kendi maaşının yüzde 20'sinden feragat etti.

İtalyan devi Milan’da efsane olan Gennaro Gattuso, futbolculuk kariyerinde olduğu kadar teknik direktörlük deneyiminde başarılı olamadı. Ancak 42 yaşındaki futbol adamı, çalıştırdığı takımlarda saha dışındaki hareketleriyle herkesin gönlünü kazandı. 2014-15 sezonunda Yunanistan’ın Ofi Girit takımını çalıştıran Gattuso, kulüpteki maddi yetersizlik nedeniyle oyuncuların ve personelin 1 aylık maaşını cebinden ödedi. Kendisini efsane yapan Milan’a karşı ise adeta bir vefa örneği gösterdi. 150 bin Euro’yu bıraktı.

İtalyan çalıştırıcı, Kırmızı-Siyahlı ekipten ayrılırken, çalışanların maaşlarının ödenebilmesi için 5.5 milyon Euro’dan feragat etti. Gattuso Napoli’de de bu örnek davranışlarını sürdürdü. Önce çalışanların 1 aylık maaşını ödeyen Gattuso, şimdi de 750 bin Euro olan yıllık maaşının yüzde 20’sinden (150 bin Euro) vazgeçti.

(Fanatik)