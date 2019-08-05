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aksam.com.tr
  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:28
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  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:33

Gattuso Fransa Ligi'nden gelen teklifi geri çevirdi

Gattuso Fransa Ligi'nden gelen teklifi geri çevirdi

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Milan'dan geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso, Fransa'da çalışmayı reddetti.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Gattuso, Vahid Halilhodzic ile yollarını ayıran Nantes'ın yaptığı teklifi kabul etmedi.

Gennaro Gattuso'nun bir süre dinlenmek istediği ve bu sebeple Nantes'ın teklifini geri çevirdiği kaydedildi.

YENİ HEDEF KLINSMANN

Haberde; Nantes Başkanı Waldemar Kita'nın, takımın başına büyük bir isim getirmek istediği ve Gattuso'dan alınan olumsuz yanıt sonrası rotasını Jürgen Klinsmann'a çevirdiği belirtildi.

(Sporx)

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