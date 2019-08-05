Gattuso Fransa Ligi'nden gelen teklifi geri çevirdi

Milan'dan geçtiğimiz sezon sonunda ayrılan İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso, Fransa'da çalışmayı reddetti.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Gattuso, Vahid Halilhodzic ile yollarını ayıran Nantes'ın yaptığı teklifi kabul etmedi.

Gennaro Gattuso'nun bir süre dinlenmek istediği ve bu sebeple Nantes'ın teklifini geri çevirdiği kaydedildi.

YENİ HEDEF KLINSMANN

Haberde; Nantes Başkanı Waldemar Kita'nın, takımın başına büyük bir isim getirmek istediği ve Gattuso'dan alınan olumsuz yanıt sonrası rotasını Jürgen Klinsmann'a çevirdiği belirtildi.

(Sporx)