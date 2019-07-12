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  3. Trabzonspor'un anlaştığı Gaston Campi bugün Trabzon'a geliyor

Trabzonspor'un anlaştığı Gaston Campi bugün Trabzon'a geliyor

Trabzonspor'un anlaştığı Gaston Campi bugün Trabzon'a geliyor

Trabzonspor’da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, bir süredir görüşme halinde olduğu Gaston Campi’yi bugün Trabzon’a getirip imza attırıyor. Trabzonspor, Arjantinli stoper ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor'un Estudiantes’le uzun süren görüşmeler sonucunda ikna edip 1 yıllığına kiraladığı Arjantinli stoper Gaston Campi’nin bugün Trabzon’a geleceği belirtildi.

28 yaşındaki savunma oyuncusu için Estudiantes’e 525 bin euro ödeneceği öğrenildi. 1.91 metrelik stoper ise 750 bin euro alacak.

Campi’nin sözleşmesine satın alma opsiyonu da konulacak. Bu arada Bordo-Mavili takımın hazırlık kampına izinleri biten Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı dün dahil oldu. (Star)

GASTON CAMPI KİMDİR?

6 Nisan 1991'de Arjantin / Buenos Aires'te doğan Gaston Matias Campi, 20 yaşında Racing Club alt yapısından çıkarak transfer oldu. 2017 yazında Estudiantes'e transfer olan 1,93 boyundaki oyuncu, 28 yaşında ilk kez Avrupa'ya transfer oldu.

Marcao'yu Galatasaray'a satan Chavez'in devre arasında Brezilyalı oyuncunun eksikliğini Estudiantes'ten Campi'yi alarak doldurmuştu.

Campi, Portekiz'de yarım sezon oynarken 16 kez lig maçına çıktı, 2 gol kaydetti.

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