Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7382
  • 6,4356
  • 257.251
  • 98903.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Gaston Campi Trabzonspor'da! Birkaç gün içinde imzaya geliyor

Gaston Campi Trabzonspor'da! Birkaç gün içinde imzaya geliyor

Gaston Campi Trabzonspor'da! Birkaç gün içinde imzaya geliyor

Transferde bir yandan genç oyuncuları kadrosuna katan Fırtına, diğer yandan eksiklerini gidermek için yıldız transferlerini sürdürüyor. Obi Mikel ile sükse yapan Bordo Mavililer, Arjantin'in Estudiantes Kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gaston Campi ile prensip anlaşmasına vardı. Kiralık olarak transferi gerçekleşmesi beklenen oyuncunun, bir kaç gün içinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI

GEÇTİĞİMİZ sezonu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves'te geçiren 28 yaşındaki oyuncu, ön libero ve sol bekte de görev alabiliyor. Portekiz'de yarım oynadığı Chaves'te 16 maçta 2 gol kaydeden Campi, daha önce Racing Club, Rafaela ve Estudiantes kulüplerinde forma giydi. 1.93 boyundaki stoperin gelişiyle birlikte stoper bölgesindeki açık kapanırken, Zargo Toure'nin takımdan ayrılabileceği vurgulandı.

(Güneş)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Hadise Sinan Akçıl'a taş mı attı?' Evlenmiyorum çünkü...
Alişan'dan güldüren halay! Duvara tırmandı
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi</strong></p> <p>Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Suriye´deki

Suriye’deki S-300’ler, İsrail Uçaklarını Neden Durduramıyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NASA Dünya'nın son halini yayınladı!

İstanbul'da günübirlik tatil fırsatı