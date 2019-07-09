Gaston Campi Trabzonspor'da! Birkaç gün içinde imzaya geliyor

ÇOK YÖNLÜ SAVUNMACI

GEÇTİĞİMİZ sezonu kiralık olarak Portekiz ekibi Chaves'te geçiren 28 yaşındaki oyuncu, ön libero ve sol bekte de görev alabiliyor. Portekiz'de yarım oynadığı Chaves'te 16 maçta 2 gol kaydeden Campi, daha önce Racing Club, Rafaela ve Estudiantes kulüplerinde forma giydi. 1.93 boyundaki stoperin gelişiyle birlikte stoper bölgesindeki açık kapanırken, Zargo Toure'nin takımdan ayrılabileceği vurgulandı.

(Güneş)