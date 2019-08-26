Gary Medel Bologna yolcusu

AKŞAM
BEŞİKTAŞ’TA, Ricardo Quaresma’nın ardından Gary Medel ile de yollar ayrılıyor. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un duyurduğu habere göre; Bologna, Gary Medel için Beşiktaş ile 2.5 milyon euro karşılığında anlaştı. Medel’e 2 yıllık sözleşme ve 1,7 milyon euro maaş teklif edildi. Şilili orta oyuncusunun imza atmaya istekli olduğu da vurgulandı. Bu transferin yakın zamanda resmiyete kavuşması bekleniyor.
YERİNE LEMİNA GELİR
Medel’in eksiğini doldurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Southampton’da forma giyen orta saha oyuncusu Mario Lemina için kiralama teklifi yaptı. 2016-17’de 17 milyon euro ile Juventus’tan transfer edilen 25 yaşındaki oyuncunun transferi için yoğun uğraş veriliyor
Galatasaray’ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta saha transferini işaret etmişti. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılı yetkililer, Jose Martin Caceres Silva için girişimlere başladı.
ÇAYKUR Rizespor’un golcüsü El Kabir’in dün yaşadığı olaylar, belki de maçtan daha dikkat çekici bir hikaye oldu.
Bologna, Gary Medel için Beşiktaş ile 2.5 milyon bonserviste uzlaşmaya çok yakın. Şilili defansif orta sahaya da 1.7 milyon eurodan 2 yıllık öneri yapıldı
Dün İstanbul’a gelen savunmacının bugün imzası bekleniyor! Bonservisi elinde olan Rami ile 2 yıllık sözleşme ve 2.5 milyon euro ücrete prensipte anlaşıldı. Sağlık kontrollerinin de tamamlanmasıyla iş resmiyete dökülecek.
Bordo-Mavililer, anlaşmaya vardığı İngiliz oyuncu Daniel Sturridge için imza töreni düzenledi. Genç golcü, bin adet Trabzon forması aldığını açıkladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor karşılaşmasının ardından Radamel Falcao transferiyle ilgili soruya yanıt verdi.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında 10 kişi kaldığı karşılaşmada kendi sahasında Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı