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aksam.com.tr
  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00
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  • 26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:08

Gary Medel Bologna yolcusu

Gary Medel Bologna yolcusu

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Bologna, Gary Medel için Beşiktaş ile 2.5 milyon bonserviste uzlaşmaya çok yakın. Şilili defansif orta sahaya da 1.7 milyon eurodan 2 yıllık öneri yapıldı

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’TA, Ricardo Quaresma’nın ardından Gary Medel ile de yollar ayrılıyor. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un duyurduğu habere göre; Bologna, Gary Medel için Beşiktaş ile 2.5 milyon euro karşılığında anlaştı. Medel’e 2 yıllık sözleşme ve 1,7 milyon euro maaş teklif edildi. Şilili orta oyuncusunun imza atmaya istekli olduğu da vurgulandı. Bu transferin yakın zamanda resmiyete kavuşması bekleniyor.

YERİNE LEMİNA GELİR

Medel’in eksiğini doldurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Southampton’da forma giyen orta saha oyuncusu Mario Lemina için kiralama teklifi yaptı. 2016-17’de 17 milyon euro ile Juventus’tan transfer edilen 25 yaşındaki oyuncunun transferi için yoğun uğraş veriliyor

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