Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.41
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Garry Rodrigues'ten söz: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız

Garry Rodrigues'ten söz: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız

Garry Rodrigues'ten söz: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız

Fenerbahçe’nin yeni transferi Garry Rodrigues, Damien Comolli’ye söz verdi: Fenerbahçe’yi şampiyon yapacağız.

Garry Rodrigues, havaalanında kendisini karşılaşan sportif direktör Damien Comolli'ye de Fenerbahçe'de başarılı olmak için elinden geleni yapacağının sözünü verdi.

Kariyerinin zirvesindeydi

Fenerbahçe tercihi sebebiyle Galatasaraylı taraftarları kızdıracağının farkında olduğunu söyleyen Rodrigues "Ancak ben kulaklarımı tıkayıp sadece futbola odaklanacağım. Hep birlikte başarılı olup Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız" dedi.

Yeşil Burun Adaları Millî Takımı'nın da formasını giyen Rodrigues kariyerinin zirvesine Süper Lig'de çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşarken 33 maçta 9 gol, 10 asistle yıldızlaşmıştı. Rodrigues asist/şut pası istatistiklerinde Edin Visca'nın ardından ligde ikinci olmuştu. Ersun Yanal'ın da kadroda görmeyi çok istediği oyuncu sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalayacak. Rodrigues, İstanbul'da takıma katılacak.

Gary Rodrigues, Fenerbahçe'yi tercih etmesiyle sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. Sosyal medya hesabından topa tutulan yıldız oyuncunun Instagram hesabı Galatasaray taraftarının yoğun şikâyetleri sonrasında kapatıldı.

(Türkiye)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kaan Yıldırım'dan akılları karıştıran ihanet açıklaması
9 yıla dudak uçuklatan tazminat!
'Gizem'li Karadeniz turu
Yurt dışında evlenecek
Aleyna Tilki'nin kardeşi de oyuncu oluyor
<p>Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir çiftçi, sıcak havalar nedeni ile çalıştırdığı traktörden inip,

Şoförsüz Traktör ile Tarlayı Böyle Sürdü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın dört bir yanından emek veren işçi manzaraları

Ankara'da 400 polisli eş zamanlı operasyon! Vatandaşlar alkışladı