Garry Rodrigues'ten söz: Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız

Garry Rodrigues, havaalanında kendisini karşılaşan sportif direktör Damien Comolli'ye de Fenerbahçe'de başarılı olmak için elinden geleni yapacağının sözünü verdi.

Kariyerinin zirvesindeydi

Fenerbahçe tercihi sebebiyle Galatasaraylı taraftarları kızdıracağının farkında olduğunu söyleyen Rodrigues "Ancak ben kulaklarımı tıkayıp sadece futbola odaklanacağım. Hep birlikte başarılı olup Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız" dedi.

Yeşil Burun Adaları Millî Takımı'nın da formasını giyen Rodrigues kariyerinin zirvesine Süper Lig'de çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, 2017-18 sezonunda Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşarken 33 maçta 9 gol, 10 asistle yıldızlaşmıştı. Rodrigues asist/şut pası istatistiklerinde Edin Visca'nın ardından ligde ikinci olmuştu. Ersun Yanal'ın da kadroda görmeyi çok istediği oyuncu sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalayacak. Rodrigues, İstanbul'da takıma katılacak.

Gary Rodrigues, Fenerbahçe'yi tercih etmesiyle sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı. Sosyal medya hesabından topa tutulan yıldız oyuncunun Instagram hesabı Galatasaray taraftarının yoğun şikâyetleri sonrasında kapatıldı.

(Türkiye)