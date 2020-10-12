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aksam.com.tr
  • 12 Ekim 2020 Pazartesi 22:04
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Garry Rodrigues'te sıcak saatler: Sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor

Garry Rodrigues'te sıcak saatler: Sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor

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Fenerbahçe'nin 2019 yazında Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad'dan iki yıllığına kiraladığı Garry Rodrigues'de sıcak saatler yaşanıyor. Yıldız futbolcu, kontratını feshetmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de gündemi meşgul eden Garry Rodrigues konusu kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşacağa benziyor. Sarı-lacivertlilerin göndermek için çaba harcadığı Yeşil Burun Adalı futbolcuda yeni bir gelişme yaşandı.

Sporx'te yer alan habere göre, Al Ittihad'a dönme ihtimali de bulunan 29 yaşındaki futbolcuyla ilgili son gelişmeyi Arap gazeteci Muhammed Al-Bakiri, verdi. Al-Bakiri, kişisel Twitter hesabından paylaştığı haberde Suudi ekibinin oyuncunun Fenerbahçe'deki kontratını feshetmesini beklediğini yazdı.

SÖZLEŞME FESHİ MASADA

Bakiri ayrıca Al Ittihad'ın yıldız oyuncuyu geri istediğini ancak Fenerbahçe'nin "kiralık anlaşmasını feshetmesini" beklediğini kaydetti.

Al-Bakiri açıklamasında, "Rodrigues, Ittihad ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı ve yarım sezon oynadıktan sonra 2 yıllığına kiralandı. 1 yıllık daha kiralık anlaşması var. Kulüp, Türklerin sözleşmeyi feshetmesini ve haklarından vazgeçmesini bekliyor. Sonrasında geri dönüş gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

EROL BULUT: "HER ŞEY GERÇEKLEŞEBİLİR "

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz günlerde Garry Rodrigues ile ilgili konuşmuştu.

Rodrigues'in durumunun henüz netleşmediğini ve takımda kalırsa oyuncuyu değerlendireceklerini kaydeden Bulut, "Rodrigues, Fenerbahçe'nin futbolcusu, 1 yıl daha sözleşmesi var. Son haftalarda ufak tefek sakatlıklar yaşadı, değerlendiremedik. Önümüzdeki süreçte o da takıma en iyi şekilde uyum sağlayacak ve ilerleyen süreçte değerlendirme düşüncemiz var. Transferi de söz konusu, 1-2 teklif var gelen. O da kendince değerlendirecek. Burada önemli olan Fenerbahçe, kulübün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Rodrigues, geçtiğimiz sezon forma şansı bulduğu 29 maçta dört gol ve altı asist üretmişti.

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