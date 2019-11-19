Garry Rodrigues'in gol attığı maçta Yeşil Burun Adaları ile Mozambik 2-2 berabere kaldı
2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Yeşil Burun Adaları ile Mozambik 2-2 berabere kalırken Garry Rodrigues takımının ilk golünü kaydetti.
2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri F Grubu ikinci maçında Yeşil Burun Adaları ile Mozambik karşı karşıya geldi.
Fenerbahçeli Garry Rodrigues ile Başakşehir'de forma giyen Carlos Ponck, Yeşil Burun Adaları'nın ilk 11'inde maça başladı. Rodrigues 81. dakikada oyundan çıkarken, Carlos Ponck 90 dakika sahada kaldı.
Yeşil Burun Adaları 6. dakikada Garry Rodrigues'in attığı golle 1-0 öne geçse de 90 dakika 2-2 sona erdi.