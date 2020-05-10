Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'den ayrılmak istediği iddia edildi

DHA'nın haberine göre, Fenerbahçe'de futbolcuların durumları netlik kazanmaya başladı. Sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen Garry Rodrigues, yönetime ilginç bir teklifle gelerek ayrılmak istediğini dile getirdi.
YENİ SEZONDA FENERBAHÇE'DE OYNAMAK İSTEMİYOR
Fenerbahçe’nin Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad’dan satın alma opsiyonuyla birlikte 2 yıllık bedelsiz kiraladığı Garry Rodrigues, yeni sezonda sarı-lacivertli takımda görev almak istemiyor. Sarı-lacivertli yönetime beklenmedik bir teklifle gelen Rodrigues, yeni sezona Al İttihad Kulübü’nde başlamak istiyor.
"BENİ SERBEST BIRAKIN GİDEYİM"
Fenerbahçe Yönetimine, "Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim" şeklinde bir teklifle gelen Garry Rodrigues’in bu yaklaşımı şaşkınlık yaratırken liglerin başlayıp başlamayacağı belli olmadığı için kendisine net bir cevap verilemediği öğrenildi.
AL-ITTIHAD BAŞKANI İMA ETMİŞTİ
Suudi Arabistan ekiplerinden Al İttihad Kulübü Başkanı Anmar Al-Haili, 29 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezon takıma dönmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu dile getirmişti.
GARRY RODRIGUES'TEN AÇIKLAMA
Öte yandan hakkında çıkan ayrılık haberiyle ilgili TRT Spor’a konuşan Garry Rodrigues, “Neden medyada sürekli benim ayrılığım konuşuluyor bilmiyorum. Fenerbahçe'de mutluyum ve yönetimden kimseyle görüşmem olmadı. Şu an tek hedefim geride kalan maçları en iyi şekilde Fenerbahçe formasıyla tamamlamak. Başka bir düşüncem yok” ifadelerini kullandı.
FENERBAHÇE DE YALANLADI
“Bugün futbolcumuz Garry Rodrigues'in ağzından ‘Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim.’ şeklinde ifadeler kullanılarak, kulübümüzden ayrılmak istediği yönünde bir haber yayınlanmıştır. Bu haberin gerçekle ilgisi yoktur.”
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