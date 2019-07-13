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  3. Garry Rodrigues ilk idmanına çıktı

Garry Rodrigues ilk idmanına çıktı

Garry Rodrigues ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Rodrigues'in Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde performans antrenörü Murat Bel'le özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'la oynadığı maç dolayısıyla Rodrigues, ilk antrenmanında tek başına çalıştı.

Açıklamada, Rodrigues'in antrenmandan önce Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'yle tesisi gezdiği ifade edildi.

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