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Garry Rodrigues'e yakın takip! Porto maçında izlediler

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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Garry Rodrigues'i Porto maçında Avrupa kulüplerinin gözlemcileri tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

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Galatasaray’ın Porto ile oynadığı Devler Ligi mücadelesinde, Rodrigues’in Avrupa kulüplerinin gözlemcileri tarafından takip edildiği ortaya çıktı.

Birkaç İngiliz ve İspanyol kulüp temsilcisinin, 27 yaşındaki futbolcu hakkında rapor hazırladığı öğrenildi.

Rodrigues’in adı sezon başında da Avrupa kulüpleriyle anılıyordu.

(Fanatik)

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