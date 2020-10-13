Garry Rodrigues ve Nabil Dirar konusu Fenerbahçe'nin başını ağrıtmaya devam ediyor

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Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Garry Rodrigues ve Nabil Dirar ile hala yollarını ayırabilmiş değil. İki oyuncunun yüksek maaş yükü Sarı-Lacivertli yönetimin başını ağrıtmaya devam ediyor.

YOLLAR AYRILMAZSA 4 MİLYON EUROLUK ÖDEME YAPILMAK ZORUNDA



Sarı-Lacivertliler hem Garry Rodrigues hem de Nabil Dirar’ı transfer dönemi süren ülkelere göndermek için yoğun çaba harcıyor. Eğer girişimler sonuçsuz kalırsa yönetim iki yıldız için toplam 4 milyon euroluk (Yaklaşık 37 milyon lira) maaş ödemesi yapmak zorunda kalacak.

Geçen sezon büyük umutlarla alınan Rodrigues, Erol Bulut'un gözüne girmeyi başaramadı.