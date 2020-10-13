Garry Rodrigues ve Nabil Dirar konusu Fenerbahçe'nin başını ağrıtmaya devam ediyor

YOLLAR AYRILMAZSA 4 MİLYON EUROLUK ÖDEME YAPILMAK ZORUNDA
Sarı-Lacivertliler hem Garry Rodrigues hem de Nabil Dirar’ı transfer dönemi süren ülkelere göndermek için yoğun çaba harcıyor. Eğer girişimler sonuçsuz kalırsa yönetim iki yıldız için toplam 4 milyon euroluk (Yaklaşık 37 milyon lira) maaş ödemesi yapmak zorunda kalacak.
Geçen sezon büyük umutlarla alınan Rodrigues, Erol Bulut'un gözüne girmeyi başaramadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki gün Karagümrük ile yapılan hazırlık karşılaşmasında yeni transferlerin son durumundan ve alınan 5-2'lik sonuçtan memnun olduğunu söyledi.
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Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut'un yeni sezonda kadroda düşünmediği Garry Rodrigues ve Nabil Dirar ile hala yollarını ayırabilmiş değil. İki oyuncunun yüksek maaş yükü Sarı-Lacivertli yönetimin başını ağrıtmaya devam ediyor.