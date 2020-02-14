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aksam.com.tr
  • 14 Şubat 2020 Cuma 20:03
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  • 14 Şubat 2020 Cuma 20:03

Garry Rodrigues: Suçlamaları kabul etmiyorum

Garry Rodrigues: Suçlamaları kabul etmiyorum

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Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Garry Rodrigues, sakatlığından dolayı maç kaçıracak olması hakkında yapılan yorumlardan şikayetçi

Fenerbahçe'nin MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları kapsamında yaptığı akşam antrenmanında sakatlanan ve çekilen MR sonucu sol bacak, üst arka adele alt yapışma yerinde 2. derece yırtık tespit edilen Rodrigues, MKE Ankaragücü maçından sonra Galatasaray derbisini de kaçıracak. Kritik maçı kaçıracağı için çok üzgün olan yıldız, instagram hesabından bir yazı paylaştı.

Rodrigues'in paylaşımı şu şekilde:

"Sakatlığımdan ötürü kaçıracağım maçların hayal kırıklığını ve üzüntüsünü yeterince yaşadığım bu dönemde; yapılan asılsız yakıştırma ve yorumlar gerçeği yansıtmıyor. Ayrıca üzülüyor ve bu suçlamaları kendime yakıştırmıyorum.

Kulübümüzün #OmuzOmuzaŞampiyonluğa dediği bu sezonda en kısa sürede takıma katkı sağlamak için hazır olmak istiyorum."

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