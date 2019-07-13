Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Garry Rodrigues: Şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım

Garry Rodrigues: Şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım

Garry Rodrigues: Şampiyon olmak için elimden geleni yapacağım

Fenerbahçe'nin yeni transferi Garry Rodrigues, sarı-lacivertli formayı giyeceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yöneticilerden Selahattin Baki ile Ülker Stadı'nı gezen 28 yaşındaki futbolcu, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Rodrigues, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için gurur duyuyorum. Fenerbahçe'de olduğum için çok mutluyum, çok özel hislere sahibim. Burada şampiyon olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Taraftarların desteğinden dolayı motivasyonunun en üst seviyeye çıktığını da aktaran tecrübeli futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarının desteği her oyuncuyu mutlu eder. Bu sevgiyi karşılıksız bırakmayıp elimden geleni yapacağım. Fenerbahçe gibi büyük takımların amacı her zaman şampiyon olmaktır. Şampiyonların amacı şampiyon olmaktır. Benim amacım da bu. Bu amaç doğrultusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ahmet Kural'ın son hali görenleri şok etti!
Barış Arduç, Lübnan'dan ödülle döndü
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım ihanet sorusuna cevap vermedi
9 yıla dudak uçuklatan tazminat!
'Gizem'li Karadeniz turu

Bu Babanın Çocukları Ağlamasın Diye Geliştirdiği Taktik Harika

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

5 bin ton ağırlığındaki yeni nükleer denizaltısının açılışı yapıldı

Kavrulmuş sarımsak her derde deva