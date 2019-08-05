Garry Rodrigues Fenerbahçe'ye çabuk ısındı

Galatasaray'ın önceki sezonki şampiyonluğunda golleri ve asistleriyle büyük katkı sağlayan ancak geçen sezon Al İttihat'ta sadece 9 maça çıkan Rodrigues'in Fenerbahçe'de performansı birçok futbol otoritesi için soru işaretiydi ancak Rodrigues Fenerbahçe'ye çabuk uyum sağladı. Hem fiziksel hem de mental olarak iyi durumda olan Rodrigues idmanlarda sürati ve golleriyle dikkat çekiyor.
"DAHA İYİ OLACAĞIM!"
Sarı lacivertlilerin yıldız ismi Real Madrid ile oynanılan hazırlık maçı sonrası performansını değerlendirdi. Eski günlerine dönüş sinyali veren Rodrigues, "Hala tam hazır değilim. İyi çalışıyorum. Çok daha iyi olacağımı biliyorum" dedi.
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