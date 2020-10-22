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aksam.com.tr
  • 22 Ekim 2020 Perşembe 09:53
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Garry Rodrigues evini boşaltmadı, gözü Galatasaray'da!

Garry Rodrigues evini boşaltmadı, gözü Galatasaray'da!

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Sabah

Hücum hattında hızlı bir kanat oyuncusu isteyen sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in onay vermesi halinde eski futbolcusunu devre arasında tekrar kadrosuna katacak.

F.Bahçe ile kiralık sözleşmesini fesheden Garry Rodrigues, bonservisine sahip Al-İttihad'a döndü. İstanbul'da yaşadığı evini boşaltmayan Rodrigues, ocak ayını beklemeye başladı çünkü Yeşil Burun Adalı yıldız G.Saray'a dönmek istiyor. Aslan da 29 yaşındaki oyuncuya karşı boş değil. Hücumda hızlı bir kanat oyuncusu isteyen sarı-kırmızılılar, transferin son günü Rodrigues için girişimde bulundu ancak zaman yetmedi.

BABEL'İN DURUMU KADERİNİ BELİRLEYECEK

Geçen sezon başı G.Saray'a 3 kez haber yollasa da Onyekuru yüzünden alınmayan Rodrigues, F.Bahçe'nin yolunu tutmuştu. Sarı-lacivertli formayla G.Saray derbilerini sakatlığı yüzünden kaçıran oyuncu, yakın çevresine, "Üzülmedim çünkü G.Saray'daki itibarımı kaybetmek istemezdim" demişti.

Fatih Terim devre arasında onay verirse Rodrigues, G.Saray'a dönmek için maddi fedakarlıkta bulunmaya hazır. Babel'in sergileyeceği performans da transferde belirleyici olacak.

10 MİLYON DOLARA GİTMİŞTİ

Ocak 2017'de PAOK'tan Galatasaray'a gelen Garry Rodrigues, 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'a satılmıştı.

2019 yazında ise 2 yıllık kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, kadroda yer bulamayınca sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Rodrigues, G.Saray'da 78, F.Bahçe'de ise 29 maçta forma giydi.

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