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Garry Rodrigues: Dünyanın hiçbir yerinde görmedim

Garry Rodrigues: Dünyanın hiçbir yerinde görmedim

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe'yle 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de takımının ikinci golünü atan Garry Rodrigues, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Hakemin verdiği penaltının neden tekrarlandığını bilmediğini söyleyen Garry Rodrigues, "Açıkçası penaltının neden tekrarlandığı hakkında bir fikrim yok, hakem kararıdır. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Kazanmamız gerekiyordu, daha iyisini yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Garry Rodrigues ayrıca penaltıyla ilgili, "Dünyanın hiçbir yerinde, kalecinin penaltı sırasında iki ayağının da çizgiye bastığını görmedim" diye konuştu.

"HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM"

Bu hafta karşılaşmaya ilk 11'de başlamasıyla ilgili de konuşan Rodrigues, "Sonuçta bu futbol. Bugün ben oynarım, yarın başkası oynar. Bugün kendimi iyi hissettim, hoca da beni sahaya koydu. Önemli olan takımımın iyiliği, ben Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım." dedi.


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