Fenerbahçe'nin yıldız ismi Garry Rodrigues, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

AKŞAM

Evdeki antrenmanların iyi gittiğini vurgulayan Yeşil Burunlu oyuncu, “Çok sıkı çalışıyoruz. Çünkü fit ve iyi durumda kalmamız gerekiyor. Bu aradan sonra dönmek kolay olmayacak. Herkes liglerin kaldığı yerden devam etmesini istiyor. F.Bahçe-G.Saray derbisi dünyada ilk 5’e girer. Sakatlığım geçti. Şu an çok iyiyim. F.Bahçe’nin bana, benim F.Bahçe’ye ihtiyacım var. Derbileri kaçırdığım için üzgünüm. Maç öncesi uğurum yok. Kupayı kazanacağımıza eminim” dedi.

KADIKÖY HAYALİM VAR

Öte yandan Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Baroni, “Türkiye’de çok şey öğrendim. İlk geldiğimizde bize çok güzel kucak açtılar. Oradaki arkadaşlarımla hâlâ konuşuyorum. FB formasıyla 1 maç daha Kadıköy zeminine çıkmak istiyorum. Böyle bir hayalim var. Trabzonspor’a çok özel goller attım” dedi.