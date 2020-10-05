Garry Rodrigues Al Ittihad'a dönüyor

Fenerbahçe'nin Roma'dan transfer ettiği Diego Perotti'nin maaşı belli oldu.

Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde hafta içi Rangers'a mağlup olarak Avrupa kupalarına veda eden Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanına çıkıyor. İki takımda da tek hedef milli araya moralli girmek.

Gazitantep FK, bir dönem Belçika Milli Takımı'nda da oynayan Kevin Mirallas'ı şehre getirerek sağlık kontrolünden geçirdi.

Yusuf Günay: 'Bir işe yara Falcao!'

Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay'ın Kasımpaşa maçında gol kaçıran Radamel Falcao için "O kadar para veriyoruz, bir işe yara" dediği iddia edildi.