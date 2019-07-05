Garry Rodrigues 2 yıl Fenerbahçe'de

AKŞAM

FENERBAHÇE, geçen sezonun devre arasında G.Saray’dan Suudi Arabistan’ın Al-İttihad takımına transfer olan Garry Rodrigues’le her konuda anlaştı. Kanarya yıldız futbolcuyu 2 yıllığına kiraladı. 28 yaşındaki Yeşil Burun Adalı oyuncunun satın alma opsiyonu 7.5 milyon euro karşılığında Sarı-Lacivertliler’de olacak. Başarılı oyuncuya ise yıllık 2.5 milyon euro verilecek. Fenerbahçe Kulübü’nün Rodrigues transferini kısa süre içerisinde açıklaması ve yıldız oyuncunun, Sarı-Lacivertli takımın Topuk Yaylası’nda yaptığı yeni sezon kamp çalışmalarına katılması bekleniyor.

11 KARŞILAŞMADA 1 GOL ATTI

28 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan Ligi’nde Al Ittihad formasıyla oynadığı 11 karşılaşmada 1 gol ve 2 asist yaptı. Hatırlanacağı üzere Al Ittihad Teknik Direktörü Sierra, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; “Rodrigues önümüzdeki sezon bizimle olmayacak” ifadelerini kullanmıştı. Al Ittihad yönetimi, Rodrigues ile birlikte maaşı yüksek olan 5 futbolcuyla yolları ayırma kararı alırken, gerekçe olarak ise FIFA ile olan sıkıntılar nedeniyle böyle bir karara varıldığı öğrenildi.

G.SARAY 9 MiLYONA SATMIŞTI

Türkiye macerasında 2017’nin Ocak ayında 5.3 milyon euroya transfer olduğu G. Saray ile başlayan Rodrigues Sarı-Kırmızılı kulüple 1 şampiyonluk yaşamış ve ardından 2019’un Ocak ayında Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’a 9 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Rodrigues G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim önderliğinde performansını üst düzeye çıkarmasını bilmişti. 28 yaşındaki oyuncu önceki gün yaptığı paylaşımda, “İşler zorlaştığında bile, yüreğini takip et” ifadelerine yer vermişti.