SPOR GÜNDEMİ

Aslan'dan büyük transfer hârekatı Aslan'dan büyük transfer hârekatı Süper Lig'in koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesinden sonra lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen ve bu doğrultuda oyuncu arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılarda teknik heyetin listesindeki 10 isim ortaya çıktı. İşte o Galatasaray'ın 2020 yazında kadrosuna katmayı planladığı o isimler...

Beşiktaş'lı Boyd'dan Trump'a cevap: ‘Türkiye'de güvendeyim‘ Beşiktaş'lı Boyd'dan Trump'a cevap: ‘Türkiye'de güvendeyim‘ Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, yurt dışında yaşayan vatandaşlarına bir an önce ülkeye dönmesi için yaptığı çağrıya rağmen Türkiye'de kalmaya karar verdiğini açıkladı.

Muriqi'den Albayrak ve Terim'e geçmiş olsun mesajı Muriqi'den Albayrak ve Terim'e geçmiş olsun mesajı Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriqi, koronavirüse yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Fulya Terim İstanbul'a geldi Fulya Terim İstanbul'a geldi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in rahatsızlığını ABD'de öğrenen eşi Fulya Terim, İstanbul'a geldi.

Göksal Gümüşdağ'a 'korona' önlemi Göksal Gümüşdağ'a 'korona' önlemi Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a hastanede koronavirüs testi yapıldı. Gümüşdağ, sonuç çıkana kadar kontrol altında tutulacak.

Garry Rodirgues'den geçmiş olsun mesajı Garry Rodirgues'den geçmiş olsun mesajı Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, koronavirüse yakalanan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim için geçmiş olsun mesajı yayımladı.