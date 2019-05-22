Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0889
  • 6,8019
  • 249.37
  • 85.217
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Gareth Bale: Profesyonel futbolcu olunca heyecanını kaybediyorsun

Gareth Bale: Profesyonel futbolcu olunca heyecanını kaybediyorsun

Gareth Bale: Profesyonel futbolcu olunca heyecanını kaybediyorsun

Real Madrid'deki geleceği tartışılan yıldız futbolcu Gareth Bale, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Futbol yaşamındaki olumsuz yönlerden bahseden Bale, "Futbolda biz sadece robotlarız. Golf ya da tenisteki gibi takvimi belirleyemiyoruz. Ne yapacağını, ne zaman yapacağını seçemiyorsun. Her şeyi başkaları söylüyor; nerede, ne zaman olacağını, ne zaman yemek yiyeceğini, ne zaman idman yapacağını. Bir anlamda hayatının kontrolünü kaybetmiş gibi oluyorsun." dedi.

Profesyonel futbolculukta fazla baskı olduğunu söyleyen Galli yıldız, "Çocukluğunda aklında birçok düşünce olur ama yine de arkadaşlarınla eğlenebilirsin, gülebilirsin. Profesyonel olduğunda üstünde çok fazla baskı oluyor ve artık o duyguyu kaybediyorsun." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de istenmeyen adam haline gelen Gareth Bale'in yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Bale, bu sezon oynadığı 41 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Çiğnenmiş sakıza 14.000 dolar ödedi
Helin Avşar'ın son hali herkesi şaşırttı
Ünlü model sevgilisini bıçakladı!
´Paylaşımcı olursak hepimiz doyarız´ diye düşünen tavşancıklar

Paylaşmak Güzeldir

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Niğde'de kuraklığa dayanıklı yerli patates geliştirildi

Ordulu balıkçıların Romanya açıklarında saldırıya uğradığı iddiası