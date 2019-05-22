Gareth Bale: Profesyonel futbolcu olunca heyecanını kaybediyorsun

Futbol yaşamındaki olumsuz yönlerden bahseden Bale, "Futbolda biz sadece robotlarız. Golf ya da tenisteki gibi takvimi belirleyemiyoruz. Ne yapacağını, ne zaman yapacağını seçemiyorsun. Her şeyi başkaları söylüyor; nerede, ne zaman olacağını, ne zaman yemek yiyeceğini, ne zaman idman yapacağını. Bir anlamda hayatının kontrolünü kaybetmiş gibi oluyorsun." dedi.

Profesyonel futbolculukta fazla baskı olduğunu söyleyen Galli yıldız, "Çocukluğunda aklında birçok düşünce olur ama yine de arkadaşlarınla eğlenebilirsin, gülebilirsin. Profesyonel olduğunda üstünde çok fazla baskı oluyor ve artık o duyguyu kaybediyorsun." ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de istenmeyen adam haline gelen Gareth Bale'in yaz transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.

Bale, bu sezon oynadığı 41 maçta 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)