Hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk milli boksörü Garbis Zakaryan, son yolculuğuna uğurlandı. Galatasaray formasıyla İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Orta Doğu boks şampiyonluğu da yaşayan "Demir Yumruk" lakaplı Garbis Zakaryan için cenaze töreni düzenlendi.

Hayatını kaybeden Türkiye'nin ilk milli boksörü Garbis Zakaryan, son yolculuğuna uğurlandı. Galatasaray formasıyla İstanbul ve Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra Orta Doğu boks şampiyonluğu da yaşayan "Demir Yumruk" lakaplı Garbis Zakaryan için Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan ile Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç’in yanı sıra, Garbis Zakaryan'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.