Garanti verin, 35 milyonu alın

AKŞAM ÖZEL HABER
SON yapılan Kulüpler Birliği toplantısında konuşulan konuların başında koronavirüs döneminde yayıncı kuruluşun yapamadığı ödemeler geldi. Bilindiği gibi yayıncı kuruluş futbolun oynanmadığı dönemde kulüplere ödeme yapmadı. Maddi sıkıntılar içinde olan kulüpler, ödemelerin bir an önce yapılmasını istiyor. Yayıncı kuruluş ise liglerin başlaması konusunda kulüplerden yazılı garanti istedi. Bu garantinin verilmesi durumunda ise 35 milyon TL’nin nakit olarak ödeneceği belirtildi.
Yayıncı kuruluşun bu sezon sadece ödeme yapacağı 3 taksit kaldı. Bu taksitin toplamı 588 milyon Türk Lirası… TFF, 28 Mayıs’ta yapılacak son toplantıda liglerin 12 Haziran’da başlayıp başlamayacağı konusunda son kararı verecek. Süper Lig’de mücadele eden 18 kulüp de liglerin başlamasını istiyor.
Kulüpler Birliği toplantısında, beIN Sports ile sorunların devam etmesi durumunda yeni bir ihalenin yapılması konuşuldu. Futbol Federasyonu ve ‘Birlik' 4 alternatifli yayın planını belirlemiş durumda.
Yayıncı kuruluş, liglerin başlaması konusunda kulüplerden yazılı garanti istedi. Bunun verilmesi durumunda ise 35 milyon TL'nin hesaplara yatırılacağının sözünü verdi.
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