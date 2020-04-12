Ganalı kanat resmen açıkladı: Beşiktaş'ı istiyorum

Koronavirüs nedeniyle mali sıkıntı yaşayan Bulgaristan Ligi ekibi CSKA Sofia'nın yeni sözleşme teklif etmediği 28 yaşındaki sağ kanat, sezon sonunda takımdan ayrılacak.
Gana basınına konuşan ve Beşiktaş'ta forma giymek istediğini açıklayan Gyasi, "Tabii ki, gelecek diğer tekliflere de bakmak istiyorum." dedi.
Gyasi, "Beşiktaş, büyük tarihi ve çok büyük taraftar kitlesi ile iyi bir kulüp. Her futbolcunun onlar için oynamak isteyeceğini düşünüyorum. Türk Ligi; rekabet etmemi sağlayacak iyi takımlar ve iyi oyuncuların olduğu güçlü bir lig." ifadesini kullandı.
EDWIN GYASI'NİN PERFORMANSI
Bu yılın başında kiralık olarak gittiği MLS ekibi FC Dallas'tan geri dönen Gyasi, CSKA ile 2 maça çıktı.
Edwin Gyasi, 5 kez Gana Milli Takımı formasını terletti. (Ajansspor)
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