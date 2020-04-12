  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Nisan 2020 Pazar 23:17
  • |
  • 12 Nisan 2020 Pazar 23:30

Ganalı kanat resmen açıkladı: Beşiktaş'ı istiyorum

Ganalı kanat resmen açıkladı: Beşiktaş'ı istiyorum

Paylaş

CSKA Sofya'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi, Beşiktaş'a transfer olmak istediğini açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle mali sıkıntı yaşayan Bulgaristan Ligi ekibi CSKA Sofia'nın yeni sözleşme teklif etmediği 28 yaşındaki sağ kanat, sezon sonunda takımdan ayrılacak.

Gana basınına konuşan ve Beşiktaş'ta forma giymek istediğini açıklayan Gyasi, "Tabii ki, gelecek diğer tekliflere de bakmak istiyorum." dedi.

Gyasi, "Beşiktaş, büyük tarihi ve çok büyük taraftar kitlesi ile iyi bir kulüp. Her futbolcunun onlar için oynamak isteyeceğini düşünüyorum. Türk Ligi; rekabet etmemi sağlayacak iyi takımlar ve iyi oyuncuların olduğu güçlü bir lig." ifadesini kullandı.

EDWIN GYASI'NİN PERFORMANSI

Bu yılın başında kiralık olarak gittiği MLS ekibi FC Dallas'tan geri dönen Gyasi, CSKA ile 2 maça çıktı.

Edwin Gyasi, 5 kez Gana Milli Takımı formasını terletti. (Ajansspor)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ersun Yanal: "Futbol her zaman yenmek değildir"

title

Neymar'dan annesine 'onay' çıktı

title

Fenerbahçe'de Kasami iddiası

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'nin listesindeydi! Menajerinden açıklama geldi...
Fenerbahçe'nin listesindeydi! Menajerinden açıklama geldi...

Fenerbahçe'nin listesindeydi! Menajerinden açıklama geldi...

Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Jose Callejon ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan medyasında yer bulan haberde Callejon'un menajeri Manuel Garcia Quilon oyuncusunun geleceği hakkında Fenerbahçe'yi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Kjaer kararını verdi
Kjaer kararını verdi

Kjaer kararını verdi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'ın Sevilla'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer, Milano ekibinde kalmak istediğini belirtti.

Chelsea efsanesi hayatını kaybetti
Chelsea efsanesi hayatını kaybetti

Chelsea efsanesi hayatını kaybetti

Chelsea'nin efsane futbolcularından "The Cat" (Kedi) lakaplı eski kaleci Peter Bonetti, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Rüştü'den kovid-19 sözleri: İtiraf etmem lazım ki...
Rüştü'den kovid-19 sözleri: İtiraf etmem lazım ki...

Rüştü'den kovid-19 sözleri: İtiraf etmem lazım ki...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski milli kaleci ve Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber, hastalığını yenmesinin ardından İtalyan basınına açıklamalar yaptı. TuttoMercato'ya konuşan eski eldiven, bu işi herkesin ciddiye almasına yönelik çağrıda bulundu.

F.Bahçe'de daha hoca belli değil ama 2 transfer yapıldı bile!
F.Bahçe'de daha hoca belli değil ama 2 transfer yapıldı bile!

F.Bahçe'de daha hoca belli değil ama 2 transfer yapıldı bile!

Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Sevilla'da forma giyen Rony Lopes ve Inter'de oynayan Kwadwo Asamoah transferlerinde sona geldi.

Milli yıldız Galatasaray'a! 8 milyon TL...
Milli yıldız Galatasaray'a! 8 milyon TL...

Milli yıldız Galatasaray'a! 8 milyon TL...

Galatasaray'da Mariano'nun ülkesine dönmesi beklenirken Şener Özbayraklı'yla da ayrılık kararı alındı. Bu gelişmeler sonrası sağ bek arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar, Nazım Sangare'yı kıskacına aldı. Galatasaray, Nazım için Antalyaspor'a 8 milyon lira bonservis ödemeye hazır.

Ganalı kanat resmen açıkladı: Beşiktaş'ı istiyorum
Ganalı kanat resmen açıkladı: Beşiktaş'ı istiyorum

Ganalı kanat resmen açıkladı: Beşiktaş'ı istiyorum

CSKA Sofya'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ganalı kanat oyuncusu Edwin Gyasi, Beşiktaş'a transfer olmak istediğini açıkladı.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.