Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk dinamo: Cheick Doucoure

Fernando'nun da satılmasıyla orta saha avına çıkan Sarı Kırmızılılar gündemine Fransa'dan sürpriz bir ismi aldı.
Galatasaray hangi oyuncuları transfer edecek?
Galatasaray transfer listesine Lens'in 19 yaşındaki genç yıldızı Cheick Doucoure ekledi. Cimbom'un ayrıca Chelsea'den Tiemoué Bakayoko'la da ciddi şekilde ilgilendiği öğrenildi.
34 maçta oynadı
Geçen sezon Lens'te 34 maça çıkan Doucoure, 2 gol, 2 asist ve 5 sarı kartla oynadı.
(Ajansspor)
Monaco, Galatasaray’ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcünün yerine Romalı forveti almak için harekete geçti. Dzeko, Fransız kulübüne transfer olursa, Falcao için engel kalmayacak.
Fenerbahçe, Kurban Bayramı öncesinde Kolarov ve Zanka transferlerini bitirerek taraftarına çifte sevinç yaşatmayı hedefliyor. İki oyuncunun da Cuma gününe kadar İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor.
Fransız basını, Marsilya'nın Luiz Gustavo, Morgan Sanson ve Florian Thavuin'den en az birini göndereceğini yazarken Fenerbahçe, Villas-Boas'ın vereceği kararı bekliyor.
Boşnak oyuncu için Bologna cazip bir öneriyle Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Ancak Başkan Fikret Orman, Avcı'nın sistemini bozmamak adına teklifi geri çevirdi.
Galatasaray Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili tüm ayrıntıları bir bir gideriyor. Yıldız oyuncunun kızının özel okulundan, eşinin Latin yardımcısına kadar her şey tamam.
30 yaşındaki tecrübeli ismi kadrosuna katan Fikret Orman kendi dönemindeki 17. stoper transferine imza attı. Bu 17 transfer için toplam 17 milyon 50 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Stoper satışlarında ise 29 milyon 800 bin euroluk müthiş bir gelir elde etti.