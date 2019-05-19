Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında olay çıktı

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında olay çıktı

Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında olay çıktı

Başakşehir'in, Galatasaray maçında Riad Bajic'in attığı gol sonrası saha karıştı.

Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, golden sonra topu tribünlere doğru vurdu. Galatasaray kale arkasından bu hareket sonrası bir anda su şişeleri yağmaya başladı ve tepkiler çok arttı.

Galatasaraylı futbolcular da bunun üzerine Emre Belözoğlu ile tartışmaya başladı.

Galatasaray yedek kulübesi de bu harekete büyük tepki gösterdi.

Olay sonrası Başakşehir'de Riad Bajic ve Galatasaray'da Marcao sarı kart gördü. Emre Belözoğlu ise kart görmedi.

Cüneyt Çakır, yedek kulübelerine giderek sakinlik çağrısında bulundu.

Ayrıca karşılaşmanın hakemi Çüneyt Çakır, Galatasaray'ın yedek kalecisi İsmail Çipe ile Medipol Başakşehir'de yedek kulübesinde bulunan Adebayor'a sarı kart gösterdi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İrem Derici: Zekamı çok üstün gördüğüm için kimseyle olmuyor
Volkan Babacan'dan iftar sonrası yürüyüşü
Dünyaca ünlü şarkıcının kostümleri Hakan Akkaya'ya emanet
Yusuf Güney'den dev proje
Miray Daner ile Kubilay Aka'dan evlilik açıklaması
Manchester City´nin dünyaca ünlü yıldızı Vincent Kompany alt yapısından yetiştiği Belçika ekibi Ande

Dünyaca Ünlü Yıldız Kompany´den Müthiş Dönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Samsun'da 19 Mayıs'ın 100'üncü yıl coşkusu