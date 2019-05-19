Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında olay çıktı

Başakşehir kaptanı Emre Belözoğlu, golden sonra topu tribünlere doğru vurdu. Galatasaray kale arkasından bu hareket sonrası bir anda su şişeleri yağmaya başladı ve tepkiler çok arttı.

Galatasaraylı futbolcular da bunun üzerine Emre Belözoğlu ile tartışmaya başladı.

Galatasaray yedek kulübesi de bu harekete büyük tepki gösterdi.

Olay sonrası Başakşehir'de Riad Bajic ve Galatasaray'da Marcao sarı kart gördü. Emre Belözoğlu ise kart görmedi.

Cüneyt Çakır, yedek kulübelerine giderek sakinlik çağrısında bulundu.

Ayrıca karşılaşmanın hakemi Çüneyt Çakır, Galatasaray'ın yedek kalecisi İsmail Çipe ile Medipol Başakşehir'de yedek kulübesinde bulunan Adebayor'a sarı kart gösterdi.