Galatasaraylıların merakla beklediği haber geldi

Galatasaray'ın Falcao transferi için bir forvet almasını beklediği Fransız ekibi Monaco, kadrosunu Sevilla'dan Ben Yedder ile takviye etti.
İlk olarak geçtiğimiz sezon Sevilla'da kiralık olan Milan'ın oyuncusu Andre Silva ile kontak kuran ve sağlık kontrolünden geçiren Monaco, yaşanan sıkıntı sonrası başka isimlere yönelmişti. Kadrosuna forvet oyuncusu katmadan Falcao'yu Galatasaray'a kesinlikle satmayacağını belirten Fransızlar, muradına erdi. Ben Yedder resmen Monaco kadrosuna katıldı.
ŞİMDİ GÖZLER FALCAO'DA
Artık gözler Falcao'ya çevrildi. Golcüsünü bulan Fransız ekibinin artık Falcao'yu bırakması bekleniyor.
Beklenen gün geldi çattı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve UEFA Avrupa Ligi’nde ipi göğüsleyen Chelsea, “Süper Kupa”yı müzelerine götürmek için karşı karşıya gelecek. Dev finale Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak.
Mahkemeden ‘Denetleme Kurulu’nun seçimi yönünde karar çıkması üzerine yönetim, bütün kurulları seçime götürmek için çalışma başlattı. 2 Eylül’e kadar Mustafa Cengiz yönetimi ‘Olaganüstü seçim’ kararı açıklayabilir.
DEPLASMANDA Prag’la 2-2 berabere kalan ve Avrupa Kupaları’nda tura çok yaklaşan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürüyor.
Özellikle liselilerden büyük tepki gören eski başkanın, camianın ileri gelenlerini arayıp “Mecbur kaldığım için bu girişimde bulundum. Haciz işlemlerini durdurmaya hazırım. Ben asla Galatasaray’a zarar vermek istemem” dediği öğrenildi.
Schalke 04’ün Sportif Direktörü Jochen Schneider, “Beşiktaş’la görüşmeler sürüyor. Ama henüz netleşmedi” dedi. Ukrayna basını ise görüşmelerin olumlu gittiğini ve imzaların atılacağını duyurdu.
ESPN’in Güney Amerika edisyonu, uzun süredir yolu gözlenen Radamel Falcao’nun Galatasaray’a transferinin tamamlandığını duyurdu.
BEŞİKTAŞ için ismi geçen bir başka golcü Sassuolo forması giyen Khouma Babacar.