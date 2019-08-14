Galatasaraylıların merakla beklediği haber geldi

Galatasaraylıların merakla beklediği haber sonunda geldi. Bir forvet transfer etmeden Falcao'yu bırakmam diyen Fransız devi Monaco, Sevilla'dan Ben Yedder'i renklerine kattığını açıkladı.

Galatasaray'ın Falcao transferi için bir forvet almasını beklediği Fransız ekibi Monaco, kadrosunu Sevilla'dan Ben Yedder ile takviye etti.

İlk olarak geçtiğimiz sezon Sevilla'da kiralık olan Milan'ın oyuncusu Andre Silva ile kontak kuran ve sağlık kontrolünden geçiren Monaco, yaşanan sıkıntı sonrası başka isimlere yönelmişti. Kadrosuna forvet oyuncusu katmadan Falcao'yu Galatasaray'a kesinlikle satmayacağını belirten Fransızlar, muradına erdi. Ben Yedder resmen Monaco kadrosuna katıldı.

ŞİMDİ GÖZLER FALCAO'DA

Artık gözler Falcao'ya çevrildi. Golcüsünü bulan Fransız ekibinin artık Falcao'yu bırakması bekleniyor.