Galatasaraylı yetkililerin Rusya çıkarması

Galatasaray'ın, Rusya Lig'inden Rostov ve Krylya Sovetov takımlarında forma giyen Shomurodov ve Sobolev ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray izleme komitesinin, Rusya Ligi'nde oynanan Rostov-Krylya Sovetov maçını yerinde takip ettiği iddia edildi.

TRİBÜNDEN TAKİP ETTİLER

Rus basınında yer alan habere göre; Galatasaraylı yetkililer, Rostov'un golcüsü Eldor Shomurodov ile Krylya Sovetov'un santrforu Aleksandr Sobolev'i izledi.

Rus gazeteci Nobel Arustamyan ise Rostov-Krylya Sovetov maçını Türkiye'den yetkililerin takip ettiğini ancak hangi takım olduğunu bilmediğini belirtti.

50 MİLYON EUROLUK TALEP

Maç sonu Galatasaray'ın Eldor Shomurodov'a ilgisi hakkında kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtlayan Rostov'un teknik direktörü Valeri Karpin, "Daha önce de söyledik. Kimseyi satmayı düşünmüyoruz. Ancak 50 milyon euro teklif ederlerse göndeririz" dedi.

Rostov'da bu sezon 5 maça çıkan 24 yaşındaki Shomurodov, 4 gol attı ve 1 asist yaptı. Krylya Sovetov 22 yaşındaki futbolcusu Sobolev de 5 karşılaşmada 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)