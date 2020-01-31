Galatasaraylı taraftarların Semih Kaya isyanı

TM Dijital Haber Merkezi
2017’de Galatasaray’dan Sparta Prag’a 2 milyon euro’ya transfer olduktan sonra geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak sarı kırmızılı kulübe geri dönen Semih Kaya’nın bir kez daha kiralanması taraftarları çıldırttı.
DÖN DOLAŞ SEMİH KAYA!
Mert Çetin, Murillo, Gianetti, Gil, Juan Jesus gibi tecrübeli oyuncularla görüşmesine rağmen kalitesi tartışma konusu olan Semih Kaya’nın yeniden transfer edilmesi taraftarları hayal kırıklığına uğratırken, 28 yaşındaki defansın geçen sezonki istatistikleri pek de iç açmadı. Fatih Terim yönetiminde 4 kez 90 dakika görev alan Semih Kaya’lı Galatasaray sadece 1 galibiyet görürken (Boluspor) Cimbom bu periyodda 2 mağlubiyet 1 de beraberlik aldı.
Semih Kaya’nın 90 dakika oynadığı 4 maçta Galatasaray kalesinde 10 gol gördü.
Süper Lig'de 21-25. haftaların tarih ve saatleri açıklandı. Buna göre Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak dev maç 23 Şubat Pazartesi saat 19.00'da başlayacak.
Stoper arayışındaki Galatasaray, eski oyuncusu Semih Kaya ile anlaşmaya vardı.
Beşiktaş, Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray'a büyük umutlarla sezon başında kiralık olarak katılan Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi.
Trabzonspor, Guilherme transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe'de yeni transfer Simon Falette, Trabzonspor maçı kafilesinde yer aldı.
Trabzonspor, Cruzeiro'dan Manoel Messias'ın 1.5 yıllığına bedelsiz kiralandığını borsaya bildirdi.