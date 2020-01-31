Galatasaraylı taraftarların Semih Kaya isyanı

Galatasaray'ın Semih Kaya ile yeniden anlaşmaya varması sarı kırmızılı taraftarları isyan noktasına getirdi.

TM Dijital Haber Merkezi

2017’de Galatasaray’dan Sparta Prag’a 2 milyon euro’ya transfer olduktan sonra geçtiğimiz sezon devre arasında kiralık olarak sarı kırmızılı kulübe geri dönen Semih Kaya’nın bir kez daha kiralanması taraftarları çıldırttı.

DÖN DOLAŞ SEMİH KAYA!

Mert Çetin, Murillo, Gianetti, Gil, Juan Jesus gibi tecrübeli oyuncularla görüşmesine rağmen kalitesi tartışma konusu olan Semih Kaya’nın yeniden transfer edilmesi taraftarları hayal kırıklığına uğratırken, 28 yaşındaki defansın geçen sezonki istatistikleri pek de iç açmadı. Fatih Terim yönetiminde 4 kez 90 dakika görev alan Semih Kaya’lı Galatasaray sadece 1 galibiyet görürken (Boluspor) Cimbom bu periyodda 2 mağlubiyet 1 de beraberlik aldı.

Semih Kaya’nın 90 dakika oynadığı 4 maçta Galatasaray kalesinde 10 gol gördü.