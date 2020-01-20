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aksam.com.tr
  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 10:26
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  • 20 Ocak 2020 Pazartesi 10:26

Galatasaraylı taraftarların Mario Lemina çılgınlığı: Kaçırmayın bu adamı

Galatasaraylı taraftarların Mario Lemina çılgınlığı: Kaçırmayın bu adamı

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Galatasaray'ın en iyi transferi olan Mario Lemina için taraftarlar satın alma opsiyonunun kullanılmasını istedi.

TM Dijital Haber Merkezi

Yaz ayı transfer döneminde kadroya katılan futbolculardan biri olan ve oynadığı futbolla camiayı kendisine hayran bırakan Mario Lemina için Galatasaray yönetimi harekete geçti.

GALATASARAY SOTON'LA PAZARLIK YAPACAK

Orta sahaya transfer edilen N’Zonzi’nin uyum sağlayamaması, Seri’nin hala beklenmesi üzerine Lemina’da tam isabet sağlayan Galatasaray’ın lig bitmeden Southampton’la masaya oturacağı öğrenilirken, yıldız futbolcunun sözleşmesinde yer alan ’16 milyon euro’ya satın alınır’ maddesi üzerinden pazarlıklara başlanacağı belirtildi.

LEMİNA'NIN MAAŞI 2 MİLYON EURO

Yüzde yüz hazır olmamasına rağmen dün Denizlispor maçında kendisini izleyenleri büyüleyen, teknik heyetten tam not alan Mario Lemina’nın bonservis bedelini aşağılara çekmek için İngilizleri terletmeye hazırlanan sarı kırmızılıların 26 yaşındaki Gabonlu futbolcuyu renklerine bağlayacağı bildirilirken, tecrübeli oyuncunun da Galatasaray’da kalmak isteği kaydedildi. Belhanda, Feghouli, Marcao gibi isimlerden kaynak yaratmaya çalışacak gibi gözüken yönetimin Lemina için her türlü fedakarlığa hazır olduğu anlaşıldı.

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