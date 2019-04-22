Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran yorum

Sarı-kırmızılılar'ın, bu sezonun devre arasında Beşiktaş'tan ayrılıp Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın yolunu tutan Ryan Babel'le prensip anlaşmasına vardığı konuşuluyordu.

Bugün bu iddiaları doğrular nitelikte bir gelişme yaşandı. Aslan'ın Hollandalı yıldızı Donk, vatandaşı Babel'in Instagram'daki fotoğrafının altına flaş bir yorum yaparken "Hadi gel kırmızı kafa!" ifadesini kullandı. Bu durum taraftarlarda büyük heyecan yaratırken Babel'in Galatasaray'a transferinin kesinleştiği şeklinde yorumlandı.