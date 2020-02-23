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aksam.com.tr
  • 23 Şubat 2020 Pazar 18:54
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  • 23 Şubat 2020 Pazar 18:54

Galatasaraylı taraftarlardan olay hareket!

Galatasaraylı taraftarlardan olay hareket!

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Fenerbahçe ile Galatasray arasındaki dev derbi öncesinde deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarları flaş bir harekete imza attı.

Sarı-kırmızılı tribündeki birkaç taraftar, Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyasını hedef aldı ve tezahüratlarla birlikte sarı-lacivertli tribünlere para attı.

Bu hareketlerin üzerinde, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları küfürlü tezahüratlarla atışmaya başladı.

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