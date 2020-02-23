Galatasaraylı taraftarlardan olay hareket!

Sarı-kırmızılı tribündeki birkaç taraftar, Fenerbahçe'nin "Fener Ol" kampanyasını hedef aldı ve tezahüratlarla birlikte sarı-lacivertli tribünlere para attı.
Bu hareketlerin üzerinde, Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları küfürlü tezahüratlarla atışmaya başladı.
Süper Lig'de iki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynana karşılaşmanın 18. dakikasında Vedat Muriqi yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli taraftarlar 3 boyutlu bir koreografiye imza attı.
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray debisi öncesi iki takımın da taraftarları büyük heyecan yaşadı.
Fenerbahçe ile Galatasray arasındaki dev derbi öncesinde deplasman tribünündeki Galatasaray taraftarları flaş bir harekete imza attı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray derbisinden önce açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşısında büyük bir sürpriz yaparak Younes Belhanda'yı sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı taraftarlar ile yaşadığı sorunların yanı sıra bu sezon şans bulduğu maçlarda bekleneni vermeyen Belhanda sürpriz bir şekilde Fenerbahçe karşısında ilk 11'de kendisine yer buldu.