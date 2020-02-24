Galatasaraylı taraftarlar Seri'ye hayran kaldı

Sezon başında İngiliz kulübü Fulham’dan 1,5 milyon euro’ya kiralanan, kendisine ise 2,8 milyon Euro yıllık ücret ödenen Jean Michael Seri’nin dün akşam oynadığı futbol resmen ayakta alkışlandı.
Galatasaray’a geldiği ilk günden beri büyük bir uyum sorunu yaşayan, hatta devre arasında Nzonzi ile birlikte takımdan ayrılması gündeme gelen Seri’nin Napoli’nin kapısından dönüp son kararla sarı kırmızılı kulüpte kalması dikkatlerden kaçmazken Fildişili oyuncunun haftalar ilerledikçe sergilediği performans Fatih Terim ve teknik heyetin yüzünü güldürmeye yetti.
Geçtiğimiz sezon Fulham’da 34 maça çıkmasına rağmen İngiliz ekibinin erken kümeye düşmesiyle fizik kapasitesini geliştiremeyen Seri’ye sabreden Terim’in Fenerbahçe derbisinde öğrencisine güvenmesi ve ona özel görev yüklemesi taraftarları mest ederken oyuncunun formanın hakkını vermesi ise Galatasaraylılara parmak ısırttı.
Şu ana kadar çıktığı 26 maçta 1 gol 3 asist yapan Seri’nin saha içerisinde sorumluluk alması, geriden oyun kurması, ikili mücadelelerden kaçmaması ve arkadaşlarını yönlendirmesi 20 yıl aradan sonra gelen galibiyetin şifresi olurken yönetimin Lemina’yla birlikte satın alma opsiyonu için şimdiden kolları sıvaması Fatih Terim’i bir hayli memnun etti.
Jean Michael Seri kariyerinde daha önce Portekiz ekibi Pacos, Fransız kulübü Nice ve Fulham formaları giymişti. 28 yaşındaki orta saha 19 kez milli takımda görev aldı 2 gol attı.
(Star)
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olmasının ardından teknik direktör Ersun Yanal’ın istifa ettiği iddiaları basına yansımıştı. Henüz konuyla ilgili somut bir gelişme yaşanmazken Sarı-Lacivertlilerin yeni hoca adayları da günyüzüne çıktı.
Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Galatasaray’a 20 yıl sonra kaybetmesinin ardından başkan Ali Koç ile Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında maç sonrası arbede yaşandı. Gelen tepkiler üzerine protokol tribününden taraftarların arasına atlayan Ali Koç’un yaşanan kargaşa sırasında sarf ettiği sözler ise geceye damga vurdu.
Tarihe geçen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin son dakikalarında Deniz Türüç ile Belhanda arasında yaşanan gerginlik sırasında teknik direktör Fatih Terim zor anlar yaşadı. Terim, Belhanda’ya doğru yürüyen Deniz Türüç’ü engellemek isteyince Türüç, tecrübeli hocayı sert şekilde itti. Terim yere düşmek üzereyken son anda doğruldu.
Galatasaray’da 3-1’lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu. Sarı-Kırmızılılar, Ozan Tufan’ın maç sonu yaptığı açıklamalara ithafen bir tweet attı.
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif, sarı lacivertli takımın 20 yıl sonra Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmesinin ardından, yönetimi sert şekilde eleştirdi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray derbisinde taraftarların ‘istifa’ tezahüratı ve küfürlü tepkisinin ardından çılgına döndü. Protokolden aşağıya atlayan Koç'un çıkan arbede sırasında bir kişiyi tokatladığı iddia edildi.
Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 20 yıl sonra mağlup olduğu maçta Sarı-Lacivertli taraftarların hedefinde teknik direktör Ersun Yanal, yönetim ve 4 futbolcu vardı.