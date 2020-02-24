Galatasaraylı taraftarlar Seri'ye hayran kaldı

Dün akşam oynadığı futbolla göz dolduran Seri, Galatasaray taraftarlarının '1' numaralı sevgilisi oldu.

Sezon başında İngiliz kulübü Fulham’dan 1,5 milyon euro’ya kiralanan, kendisine ise 2,8 milyon Euro yıllık ücret ödenen Jean Michael Seri’nin dün akşam oynadığı futbol resmen ayakta alkışlandı.

Galatasaray’a geldiği ilk günden beri büyük bir uyum sorunu yaşayan, hatta devre arasında Nzonzi ile birlikte takımdan ayrılması gündeme gelen Seri’nin Napoli’nin kapısından dönüp son kararla sarı kırmızılı kulüpte kalması dikkatlerden kaçmazken Fildişili oyuncunun haftalar ilerledikçe sergilediği performans Fatih Terim ve teknik heyetin yüzünü güldürmeye yetti.

Geçtiğimiz sezon Fulham’da 34 maça çıkmasına rağmen İngiliz ekibinin erken kümeye düşmesiyle fizik kapasitesini geliştiremeyen Seri’ye sabreden Terim’in Fenerbahçe derbisinde öğrencisine güvenmesi ve ona özel görev yüklemesi taraftarları mest ederken oyuncunun formanın hakkını vermesi ise Galatasaraylılara parmak ısırttı.

Şu ana kadar çıktığı 26 maçta 1 gol 3 asist yapan Seri’nin saha içerisinde sorumluluk alması, geriden oyun kurması, ikili mücadelelerden kaçmaması ve arkadaşlarını yönlendirmesi 20 yıl aradan sonra gelen galibiyetin şifresi olurken yönetimin Lemina’yla birlikte satın alma opsiyonu için şimdiden kolları sıvaması Fatih Terim’i bir hayli memnun etti.

Jean Michael Seri kariyerinde daha önce Portekiz ekibi Pacos, Fransız kulübü Nice ve Fulham formaları giymişti. 28 yaşındaki orta saha 19 kez milli takımda görev aldı 2 gol attı.

(Star)