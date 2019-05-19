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  3. Galatasaraylı taraftarlar Florya'ya akın etti

Galatasaraylı taraftarlar Florya'ya akın etti

Galatasaraylı taraftarlar Florya'ya akın etti

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek Spor Toto Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle sarı-kırmızılı taraftarlar Florya'ya akın etti.

Taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın 33. hafta maçında konuk ettiği Medipol Başakşehir'i mağlup ederek şampiyonluğu garantilemesiyle büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanmaya başlayan taraftarlar, tezahürat ve marşlar eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Şampiyonluğunun sevincini yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, kapının açılmasıyla tesislere girdi. Taraftarlar, Galatasaray takımının Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelmesini bekliyor

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