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  3. Galatasaraylı taraftarlar derbide koreografi yapacak mı?

Galatasaraylı taraftarlar derbide koreografi yapacak mı?

Galatasaraylı taraftarlar derbide koreografi yapacak mı"

Galatasaray tribünlerinin yarınki maç için özel koreografi hazırlığında olmadığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı taraftarların Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulunan bir koreografi hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyordu. Ancak böyle bir plan bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca cezası nedeniyle kulübede olamayacak olan Teknik Direktör Fatih Terim için de yine herhangi bir koreografi mesajı içinde olunmadığı bildirildi.

Ali Koç'un Fatih Terim'le ilgili yaptığı "Sicili bozuk" açıklaması sonrası Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yaşanan gerilim büyümüştü. Galatasaray yönetim TT Stadı'nda ev sahipliği yapacağı derbi öncesinde iki flaş karara imza attı. Ali Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler geçen sezon TT Stadı'ndaki derbiyi kendileri için ayrılan locadan izlemişti. Ancak Sarı-Lacivertliler'den bu kez bir talep gelmeyince Galatasaray da boşta olan tüm locaları dev maç için kiraladı. Cezalı olduğu için derbiyi protokol tribününden izleyemeyecek olan Başkan Ali Koç için böylece loca ihtimali de ortadan kalktı.

(Fotomaç)

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