Galatasaraylı oyuncuların PSG performansı

TM Dijital - Emre KACAN

Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında bu akşam saat 22.00'de Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın kadrosunda, Fransız ekibine rakip olmuş birçok oyuncu bulunuyor. Sarı kırmızılı takımda Belhanda, Falcao, Feghouli, Mariano, Lemina ve Seri daha önce PSG'ye karşı sahaya çıkıp mücadele etme tecrübesini yaşamış isimler.



Belhanda'nın PSG'ye karşı görev verilmesi halinde yine maskeyle oynaması bekleniyor.

BELALILARI BELHANDA

11 karşılaşma ile PSG'ye en çok rakip olan oyuncu, Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda. Montpellier ve Nice formalarıyla Başkent ekibine rakip olan Belhanda, bu 11 maçın yalnızca 2'sinde sahadan mağlup ayrıldı. 3 galibiyet aldıkları seride 1 gol ve 5 asistlik katkıyla sahadan başı dik ayrılmayı başardı. Faslı yıldızın bu iyi performansının bu gece de devam etmesini temenni ediyoruz.

İşte takımdaki diğer yıldızların Paris Saint-Germain'e karşı gösterdikleri performans:

RADAMEL FALCAO

8 MAÇ - 2 Beraberlik - 6 Mağlubiyet

1 GOL

MARIANO

7 MAÇ - 1 Galibiyet - 2 Beraberlik - 5 Mağlubiyet

1 ASİST

MICHAEL SERI

5 MAÇ - 1 Galibiyet - 1 Beraberlik - 3 Mağlubiyet

1 ASİST

SOFIANE FEGHOULI

4 MAÇ - 1 Galibiyet - 2 Beraberlik - 1 Mağlubiyet

1 ASİST

MARIO LEMINA

3 MAÇ - 3 Mağlubiyet