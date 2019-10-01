Galatasaraylı oyuncuların PSG performansı
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam sahasında PSG'yi ağırlayacak olan Galatasaray'da, Fransız ekibine kariyerinde rakip olmuş birçok oyuncu bulunuyor. Paris temsilcisine en çok çektiren ise Younes Belhanda...
TM Dijital - Emre KACAN
Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında bu akşam saat 22.00'de Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'ın kadrosunda, Fransız ekibine rakip olmuş birçok oyuncu bulunuyor. Sarı kırmızılı takımda Belhanda, Falcao, Feghouli, Mariano, Lemina ve Seri daha önce PSG'ye karşı sahaya çıkıp mücadele etme tecrübesini yaşamış isimler.
Belhanda'nın PSG'ye karşı görev verilmesi halinde yine maskeyle oynaması bekleniyor.
BELALILARI BELHANDA
11 karşılaşma ile PSG'ye en çok rakip olan oyuncu, Galatasaray'ın Faslı 10 numarası Younes Belhanda. Montpellier ve Nice formalarıyla Başkent ekibine rakip olan Belhanda, bu 11 maçın yalnızca 2'sinde sahadan mağlup ayrıldı. 3 galibiyet aldıkları seride 1 gol ve 5 asistlik katkıyla sahadan başı dik ayrılmayı başardı. Faslı yıldızın bu iyi performansının bu gece de devam etmesini temenni ediyoruz.
İşte takımdaki diğer yıldızların Paris Saint-Germain'e karşı gösterdikleri performans:
RADAMEL FALCAO
8 MAÇ - 2 Beraberlik - 6 Mağlubiyet
1 GOL
MARIANO
7 MAÇ - 1 Galibiyet - 2 Beraberlik - 5 Mağlubiyet
1 ASİST
MICHAEL SERI
5 MAÇ - 1 Galibiyet - 1 Beraberlik - 3 Mağlubiyet
1 ASİST
SOFIANE FEGHOULI
4 MAÇ - 1 Galibiyet - 2 Beraberlik - 1 Mağlubiyet
1 ASİST
MARIO LEMINA
3 MAÇ - 3 Mağlubiyet