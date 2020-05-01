Galatasaraylı Ömer Bayram'dan şampiyonluk iddiası

Voetbal'a verdiği röportajda, Hollanda'da olduğu gibi liglerin tescil edilmesini istemediğini belirten Ömer Bayram, “8 maçımız var ve şampiyonluk şansımız devam ediyor. Normal sezon tamamlanmalı” dedi.

Hollanda basınından Voetbal’a röportaj veren Ömer Bayram, “Hollanda’da ligler tescil ediliyor. Türkiye’de neler olacak?” sorusuna, “Ligde 8 maçımız var ve şampiyonluk şansımız devam ediyor. Ligin bitirilmesinden yanayım. Normal sezon tamamlanmalı. Hollanda’da olduğu gibi lig tescil edilmemeli. Kişisel olarak iyi bir sezon geçirdim ve şampiyonlukla kapatmak istiyorum” cevabını verdi. Galatasaray taraftarının tutkusunun hatırlatılması üzerine Ömer Bayram, “Galatasaray’ın çok fazla taraftarı var. Bu konuda dünya çapında zirvede” dedi ve ekledi:

‘Odama bile geldiler’

“Şampiyonlar Ligi’nde gittiğimiz her yerde taraftarımız vardı. Bir kere odama bile geldiler. Oteldeydim, güvenlik görevlilerini atlatıp odamın kapısını çaldılar. Kapıyı açtım, 16-17 yaşındaki çocuklar benimle tanışmak için gelmişti.”

‘Her yerde korona var’

Ömer, karantina günlerini ise şöyle anlattı: “Karım ve çocuğum yanımda. Çocuğum zaten bana yeterince enerji veriyor. Onunla ilgileniyorum. Sadece biraz temiz havaya ihtiyacım oluyor. O zaman da aşağı iniyoruz. Onun dışında dışarı çıkmıyorum. Her yerde koronavirüs konuşuluyor. TV, internet, her şey korona. Bundan kaçamazsınız, sürekli düşünmek zorunda kalıyoruz.”

(Fanatik)