Galatasaraylı Nzonzi'nin son talibi Celta Vigo

Yakın zamanda Celta Vigo'dan Napoli'ye transfer olacağı konuşulan Stanislav Lobotka'nın gidişiyle İspanyol ekibinin Steven N'Zonzi'yi transfer edeceği iddia edildi.
Yaklaşık 25 milyon euroluk bonservisle Napoli'ye imza atması beklenen ve son oynanan Osasuna maçının kadrosunda olmayan Lobotka'nın yerine Celta Vigo'nun Steven N'Zonzi'yi istediği öne sürüldü. İtalyan basınından Rai Sport'a yansıyan haberlere göre Galatasaray'da kadrodışı kalan N'Zonzi'nin Roma'da da kadroya girmesinin zor olduğu ve yeniden kiralık olarak gideceği takımın Celta Vigo olacağı belirtildi.
Geçtiğimiz gün N'Zonzi'nin durumuyla ilgili açıklama yapan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, oyuncuya kapıların kapalı olmadığını ve takım arkadaşlarından özür dilemesi gerektiğini söylemişti.
Fatih Terim açıklamasında "Nzonzi'nin mevcut durumu devam ediyor. Haberlere göre 'özür dileyeceğim' falan denmiş, ben özür bekleyen bir insan değilim, arkadaşlarından dilemesi kafi zaten, orada değişiklik yok" sözlerini kullanmıştı.
(Sporx)
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